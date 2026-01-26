South Park aveva profetizzato tutta la violenza dell'ICE | l'episodio su Charlie Kirk anticipava le morti in Minnesota

Un episodio di South Park con Charlie Kirk ha suscitato attenzione per aver rappresentato scene di retate violente, in particolare in relazione all'ICE. Questa satira, che include anche riferimenti a Kristi Noem, ha acquisito una risonanza particolare dopo le recenti vicende in Minnesota, dove due manifestanti civili sono stati uccisi. L'episodio si distingue per aver anticipato, in modo satirico, tematiche di attualità che successivamente si sono concretizzate.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.