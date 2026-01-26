Sosta oraria cancellata in via Carlo Cattaneo

Da oggi, la sosta oraria in via Carlo Cattaneo a Viterbo è stata cancellata. La strada, spesso congestionata durante le ore di punta a causa del traffico scolastico e delle auto in transito, presenta già numerose difficoltà per gli automobilisti. Questa modifica mira a migliorare la circolazione e ridurre i disagi, offrendo un contesto di traffico più fluido e sicuro per tutti gli utenti.

Via Carlo Cattaneo a Viterbo non è mai stata una strada semplice. Chi la frequenta lo sa bene: tra il caos delle scuole e quel flusso di auto che nelle ore di punta la rende praticamente impenetrabile, trovare un buco dove lasciare la macchina è un'impresa che mette a dura prova i nervi.

