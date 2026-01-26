Sos viabilità Ponte chiuso ai mezzi pesanti

Da oggi, il ponte di Brivio nel Lecco è chiuso al transito di mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate. La restrizione riguarda tutti gli autocarri e veicoli con peso superiore, per garantire la sicurezza e la stabilità della struttura. La misura rimarrà in vigore fino a eventuali ulteriori comunicazioni delle autorità competenti.

BRIVIO (Lecco) Stop agli autocarri, oltre che a tutti i mezzi più pesanti. Da oggi sul ponte di Brivio non si può più transitare con mezzi che pesano più di 7 tonnellate e mezzo. Lo hanno deciso i tecnici di Anas, perché il ponte di Brivio, inaugurato nel 1917 tra, su cui passa la Statale 342 Briantea Como – Bergamo, è ormai datato e fragile e potrebbe non reggere. Sono esclusi autobus di linea e scuolabus. Il ponte di Brivio collega Brivio appunto sulla sponda occidentale dell’Adda, che è il versante lecchese, e Cisano Bergamasco, lato est, in provinciale di Bergamo. Autisti di furgoni, camionisti e autotrasportatori sono deviati sulla ex Statale 36 da una parte, e sulla Lecco – Bergamo dall’altra, fino al ponte Cesare Cantù di Olginate, allungando il giro di una dozzina di chilometri e almeno una ventina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

