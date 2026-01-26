sos fibra ottica le proteste delle aziende

Il Comitato delle aziende della zona industriale di Gello esprime preoccupazione per il ritardo nell’installazione della fibra ottica, un intervento annunciato più volte ma ancora non realizzato. Le imprese locali, già alle prese con criticità come buche e sporcizia, sottolineano l’importanza di infrastrutture moderne per sostenere lo sviluppo economico dell’area. La mancanza di fibra rappresenta un ostacolo significativo alla crescita e all’efficienza delle attività commerciali presenti in zona.

Non solo buche e sporcizia. Il Comitato delle aziende che operano nella zona industriale di Gello, che da anni denunciano le gravi carenze infrastrutturali di quest’area, martoriata da un’infinità di problemi di vario tipo, lancia l’allarme per una fibra ottica che più e più volte è stata promessa ma non è mai arrivata. Una situazione fin troppe volte rimandata, che adesso sembra una priorità che non può più aspettare. "Una delle priorità della nostra petizione – dicono dal comitato Aziende Megafono che rappresenta circa 60 imprese che operano nella zona industriale – era la mancanza del collegamento al web tramite fibra ottica, indispensabile per tutti e a maggior ragione per le aziende che giornalmente hanno la necessità di scambiare continuamente dati in grande quantità e continuità per cercare di competere a livello nazionale ed internazionale con realtà che dispongono del servizio da quasi un decennio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

