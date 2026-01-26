A Ravenna, un uomo di 32 anni è stato arrestato per rapina impropria dopo aver tentato di sottrarre merce da un negozio. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, ha aggredito i dipendenti presenti. L’episodio si è concluso con il fermo dell’uomo, che ora si trova a disposizione delle autorità per le successive valutazioni.

Un uomo di 32 anni di nazionalità albanese, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di rapina impropria dopo aver tentato un furto in un esercizio commerciale del centro cittadino è stato fermato in flagranza di reato. L'arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato nella giornata di ieri a Ravenna, a seguito di una segnalazione alla Sala Operativa. Un arresto a Ravenna La ricostruzione dei fatti: dalla segnalazione all'arresto La reazione violenta e il tentativo di fuga L'arresto e le conseguenze Le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria Un arresto a Ravenna L'episodio si è verificato nel corso della giornata di ieri lunedì 26 gennaio, quando il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna è intervenuto prontamente in risposta a una chiamata d'emergenza arrivata al numero unico delle emergenze NUE 112.

© Virgilio.it - Sorpreso a rubare in un esercizio commerciale aggredisce i dipendenti a Ravenna, fermato 32enne

A Terni, un uomo è stato fermato e denunciato dopo aver oltrepassato le casse di un negozio di Corso Tacito senza pagare, occultando due confezioni di prodotti per l’igiene personale.

Sabato a Ravenna, durante un controllo di routine, gli agenti delle Volanti hanno fermato un uomo di 34 anni, marocchino, trovato intento a tentare di rubare una bicicletta elettrica.

