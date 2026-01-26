Recentemente si è parlato di Sophie Codegoni e dei suoi spostamenti a Londra. Alcuni dettagli sui suoi viaggi nella capitale britannica hanno suscitato curiosità, alimentando le speculazioni sul suo stato sentimentale. Tra incontri e momenti di relax, Londra sembra aver giocato un ruolo importante nel suo percorso personale. Di seguito, un approfondimento sui possibili retroscena che collegano Sophie a questa città.

Sophie Codegoni ha un nuovo amore? Spunta un retroscena sui suoi viaggi a Londra. Tra un volo low cost e un cappuccino bevuto guardando il Tamigi, Sophie Codegoni sembra aver trovato a Londra qualcosa di più di una semplice meta turistica. Negli ultimi mesi, la capitale britannica è diventata una presenza costante nelle sue stories: valigie, taxi e skyline iconici. Nelle ultime ore stando a quanto riportato da un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano pare proprio che Sophie avrebbe iniziato un flirt con Guglielmo Vicario ovvero l’ex portiere del Venezia e ora del Tottenham. Leggi anche Alessandra Mastronardi ha un nuovo amore? Di chi si tratta Sophie nelle ultime settimane ha raggiunto Londra più spesso insieme all’amica Elisa Maino. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sophie Codegoni ha trovato l’amore? Spunta un retroscena sui viaggi a Londra

Approfondimenti su sophie codegoni

Sophie Codegoni, nota protagonista del mondo dello spettacolo, ha annunciato il suo prossimo ritorno in televisione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su sophie codegoni

Argomenti discussi: Sophie Codegoni: l’annuncio che ha mandato i fan in fermento; Sophie Codegoni contro una famosa ex di Uomini e Donne? La rivelazione; Sophie Codegoni beccata con un ex del Grande Fratello dopo Alessandro Basciano, un vero e proprio scoop; Alessandro Basciano ha una nuova fidanzata, ecco chi è.

Sophie Codegoni ha trovato l’amore? Spunta un retroscena sui viaggi a LondraTra un volo low cost e un cappuccino bevuto guardando il Tamigi, Sophie Codegoni sembra aver trovato a Londra qualcosa di più di una semplice meta turistica. Negli ultimi mesi, la capitale britannica ... 361magazine.com

Sophie Codegoni beccata con un ex del Grande Fratello dopo Alessandro Basciano, un vero e proprio scoopScopri le ultime novità sul gossip italiano: Sophie Codegoni e Guglielmo Vicario, un possibile nuovo amore che sta facendo discutere! bigodino.it

Dopo i guai giudiziari e le accuse di stalking da parte dell'ex compagna Sophie Codegoni, Alessandro Basciano torna protagonista della cronaca ma questa volta di quella rosa. Dopo giorni di voci e indiscrezioni il dj genovese ha ufficializzato la storia con Gin - facebook.com facebook