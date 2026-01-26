Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha espresso chiaramente il suo stato d'animo dopo la vittoria contro il Lens. Nonostante il risultato positivo, il tecnico ha mostrato segni di insoddisfazione, evidenziando alcuni disagi interni. Le sue parole riflettono un momento di riflessione e tensione, offrendo uno sguardo autentico sulla sua esperienza e sul percorso della squadra.

Che qualcosa non andasse per il verso giusto lo si era compreso fin dall'arrivo in sala stampa, e questo nonostante la vittoria convincente del suo Marsiglia per 3-1 sul Lens: Roberto De Zerbi, scuro in volto, si è tolto più di qualche sassolino dalla scarpa nell'intervista post-match. Le critiche piovutegli contro dopo la sconfitta con il Liverpool da parte dei giornalisti francesi, sempre pronti ad approfittare di qualunque passo falso del tecnico bresciano, sono state rispedite al mittente con gli interessi: all'origine di tanto astio, secondo De Zerbi, ci sarebbe più una motivazione campanilistica che non una valutazione obiettiva delle prestazioni del suo OM. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sono orgogliosamente italiano e non ho padroni", lo sfogo di De Zerbi

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, si è confrontato con i giornalisti dopo la vittoria sul Lens, sottolineando con fermezza il suo orgoglio italiano.

Durante la conferenza stampa, De Zerbi ha espresso la sua posizione riguardo alle percezioni e alle aspettative legate alla sua identità e al suo ruolo nel calcio.

