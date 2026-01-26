Sondaggio politico Fratelli d’Italia e Pd crescono M5S giù

Un nuovo sondaggio Swg, pubblicato dal Tg La7, mostra un aumento delle intenzioni di voto per Fratelli d’Italia e il Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle registra una diminuzione. I dati, aggiornati al 26 gennaio 2026, offrono un quadro aggiornato delle tendenze politiche attuali in vista di eventuali elezioni. La ricerca fornisce un’immagine della distribuzione del consenso tra le principali forze politiche italiane.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e il Pd in crescita, il M5S in calo. E' il quadro delineato dal sondaggio Swg che fotografa per il Tg La7 le intenzioni di voto oggi, 26 gennaio 2026, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito secondo i dati. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, guadagna lo 0,1% e sale al 31,2%. In ascesa anche il Partito Democratico della segretaria Elly Schlein, che cresce dello 0,2% e ora vale il 22,6%. Prosegue il calo del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: perde lo 0,3% e scivola al 12,1%. Frena anche Forza Italia, che cede lo 0,2% e si attesta all'8,2%.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Secondo il sondaggio Swg per Tg La7, Fratelli d'Italia e il Partito Democratico registrano una diminuzione dei consensi, mentre il Movimento 5 Stelle e la Lega mostrano un incremento.

