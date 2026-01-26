Gli italiani continuano a esprimere scetticismo nei confronti del governo Meloni, secondo gli ultimi sondaggi politici. La situazione politica resta complessa e aperta, con una sfida tra le forze di destra e il campo largo che si fa sempre più evidente. In questo contesto, è importante analizzare i dati e le tendenze per comprendere le possibili evoluzioni del panorama politico nazionale.

Gli italiani non si fidano del governo Meloni. E non solo, perché la sfida per le prossime elezioni politiche è tutt’altro che chiusa. Gli ultimi sondaggi evidenziano infatti un quadro dal quale emerge un giudizio negativo sull’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e una lotta apertissima in caso di sfida tra centrodestra e centrosinistra. Meno in bilico, almeno al momento, sembra invece essere la sfida del referendum sulla giustizia. Secondo il sondaggio di Emg Different, infatti, il vantaggio del Sì è netto. Ma su tutte le altre questioni, la partita è aperta. Entriamo nel dettaglio. Quanta fiducia hanno gli italiani nel governo Meloni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, gli italiani bocciano il governo: la sfida tra destra e campo largo è aperta

