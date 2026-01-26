Solaro lezioni di arabo in locali comunali a prezzo stracciato la Lega attacca l’Amministrazione spiega

A Solaro, le lezioni di arabo nei locali comunali sono al centro di polemiche, con la Lega che critica l’accordo tra l’Amministrazione e l’associazione Attadamun. La convenzione prevede l’uso di uno spazio comunale ogni domenica mattina per corsi rivolti a giovani nati in Italia. L’Amministrazione ha spiegato le motivazioni di questa iniziativa, che mira a favorire l’integrazione e l’apprendimento linguistico.

Argomenti discussi: Bufera sui corsi di arabo: Integrazione al contrario.

Bufera sui corsi di arabo: Integrazione al contrarioLocali comunali concessi a prezzi molto bassi per le lezioni dedicate ai giovani. L’associazione pagherà meno di 500 euro. La Lega attacca l’Amministrazione. msn.com

Lezioni di arabo e Corano al centro estivo comunale, altra polemica a MilanoLezioni estive di arabo e Corano ai bambini negli spazi del Comune. Ennesima polemica a Milano sull'integrazione a senso contrario, quella verso la cultura di provenienza. Secondo quanto riportato ... iltempo.it

