Sma presentato il primo libro scritto con il puntatore oculare

Il primo libro scritto con il puntatore oculare, realizzato da giovani con atrofia muscolare spinale di tipo 1, rappresenta un’importante iniziativa per dare voce alle persone colpite. Questo progetto mira a condividere esperienze e emozioni, offrendo uno spiraglio di comunicazione e inclusione, nonostante le sfide legate alla patologia. Un esempio di come la tecnologia possa supportare l’espressione e il dialogo tra individui con disabilità motorie.

Roma, 26 gen. (askanews) – Un progetto pensato per dare voce alla SMA che finisce paradossalmente per toglierle spazio: è “Famiglie SMA in cerca di EMOZIONI”, il primo libro scritto con il puntatore oculare da giovani adulti con atrofia muscolare spinale di tipo 1, la forma più severa di una patologia che colpisce le capacità motorie e rende progressivamente difficili gesti quotidiani come sedersi e stare in piedi, in alcuni casi – come chi ha scritto il testo – parlare e muoversi. Presentato al centro clinico NeMo di Milano, è stato realizzato da Famiglie SMA con il contributo di Fondazione Roche ed è scaricabile gratuitamente dal sito dell’associazione (https:www.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Daniela Gazzano, mamma e autrice, ha scritto un libro ispirato ai mille sussurri degli occhi e alle mille emozioni che raccontano.

