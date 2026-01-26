Slovacchia i presunti mandanti dell’omicidio di Ján Kuciak a processo per la terza volta

Il 26 gennaio si è aperto in Slovacchia il terzo processo riguardante i presunti mandanti dell’omicidio di Ján Kuciak e Martina Kušnírová, avvenuto nel 2018. L'udienza si concentra sulle responsabilità di coloro che si ritiene abbiano orchestrato il duplice omicidio, un episodio che ha suscitato grande attenzione pubblica e politica nel paese.

Il 26 gennaio si è aperto il Slovacchia il terzo processo ai presunti mandanti del duplice omicidio del giornalista investigativo Ján Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová, avvenuto nel 2018. Il processo si è aperto poco prima delle 9 presso il tribunale penale speciale di Pezinok, vicino alla capitale Bratislava. L'uomo d'affari Marian Kocner, 62 anni, accusato di essere il mandante del duplice omicidio, è stato condotto in aula ammanettato e indossando una mascherina chirurgica. Era stato assolto due volte, nel 2020 e nel 2023, ma in entrambi i casi le sentenze erano state annullate dalla corte suprema, che aveva ordinato nuovi processi.

