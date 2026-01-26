Situazione riscaldamenti nelle scuole di Carini Gallina Udc | I diritti dei ragazzi non guardano i bilanci

A Carini e Gallina si affrontano le criticità legate ai riscaldamenti nelle scuole, con l’Udc che sottolinea come i diritti degli studenti non possano essere compromessi dai bilanci. Mercoledì si terrà un incontro presso l’Ufficio provinciale per discutere delle soluzioni. È fondamentale intervenire tempestivamente, poiché i problemi di budget non devono penalizzare il benessere e la sicurezza dei giovani.

L'ex consigliere:accesi in questo momento i riscaldamenti all’I.C.S. “Renato Guttuso” di via Ischia, mentre sono spenti all’I.C.S. “Laura Lanza”, dove gli operatori segnalano anche la mancanza di prodotti per la pulizia. Mercoledì è previsto un incontro presso l’Ufficio provinciale per affrontare le problematiche. I ragazzi non possono pagare colpe, problemi di bilancio o difficoltà economiche istituzionali: è necessario intervenire con urgenza. Persistono criticità negli istituti scolastici di Carini, dove la situazione dei riscaldamenti e dei servizi essenziali continua a destare forte preoccupazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Giovanni Gallina (Udc): "Pulito tratto di spiaggia a Carini"Il movimento Libertà Nazionale, con la partecipazione di Giovanni Gallina dell'UDC, ha promosso una giornata di bonifica di un tratto di spiaggia a Carini.

Gallina: "Alla scuola Calderone di Carini manutenzione insufficiente, riscaldamenti ancora non funzionanti"La scuola Calderone di Carini affronta nuovamente problemi di riscaldamento, nonostante siano stati effettuati interventi di manutenzione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Emergenza freddo nelle scuole, i sindacati incalzano il Comune: Serve una mappa di chi è senza riscaldamenti; Palermo, tre scuole senza riscaldamento: vincoli culturali rallentano gli interventi sugli impianti termici; Riscaldamenti nelle scuole di Messina, la Città Metropolitana chiarisce ruoli e cantieri aperti; Riscaldamenti nelle scuole, Russo: Insopportabile fuga dalle responsabilità.

Situazione riscaldamenti nelle scuole Carini, Gallina Giovanni: I diritti dei ragazzi non guardano i bilanciRiscaldamenti accesi in questo momento all’I.C.S. Renato Guttuso di via Ischia, mentre sono spenti all’I.C.S. Laura Lanza, dove gli operatori segnalano anche la mancanza di prodotti per la pulizia ... blogsicilia.it

Emergenza freddo nelle scuole, i sindacati incalzano il Comune: Serve una mappa di chi è senza riscaldamentiFlc e Fillea Cgil Palermo, dopo le mobilitazioni degli studenti, hanno organizzato un incontro con l'assessore alla Pubblica istruzione Aristide Tamajo. Registriamo l'assenza di qualsiasi riscontro d ... palermotoday.it

"VICO-DE FILIPPO" STUDENTI AL FREDDO Genitori e studenti sotto la casa comunale per il mancato funzionamento dei riscaldamenti. Situazione diventata insostenibile. facebook

Celik si ferma nel riscaldamento: la situazione x.com