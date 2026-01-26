Sinner vuole vedere Musetti ma ‘litiga’ con la tv agli Australian Open

Durante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner si prepara per il suo match contro Luciano Darderi negli ottavi di finale. Tuttavia, il tennista azzurro ha espresso la volontà di seguire anche l’incontro di Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz, manifestando l’interesse per le sfide dei colleghi. Un momento di attenzione e passione per il tennis italiano, tra impegno sul campo e desiderio di supporto.

(Adnkronos) – Jannik Sinner 'litiga' con la tv agli Australian Open 2026. Oggi, domenica 26 gennaio, il tennista azzurro scenderà in campo nel derby degli ottavi di finale contro Luciano Darderi, ma appena arrivato alla Rod Laver Arena il primo pensiero del numero due è per Lorenzo Musetti, impegnato nella sfida contro l'americano Taylor Fritz. Sinner infatti, durante i suoi esercizi in palestra, ha provato a mettere in televisione il match del toscano, ma senza successo. Jannik tenta di inserire manualmente il canale per seguire la partita del connazionale, scegliendo tra i tanti campi collegati, ma finisce per spengere la televisione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti discussi: Australian Open, dove guardare gli ottavi di finale degli azzurri: Musetti-Fritz e il derby Sinner-Darderi; Australian Open: notte con Musetti, Darderi e Sinner. Dove vedere i match in tv; Sinner anti-tecnologia agli Australian Open 2026, 'litiga' con la tv per Musetti; Come vedere in tv Sinner, Musetti e Paolini dopo la rottura tra Sky e Discovery: cosa cambia per il tennis.

