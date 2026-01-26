Sinner su Franzoni | Mi metto la sveglia per seguirlo è un ragazzo straordinario

Jannik Sinner ha recentemente commentato Giovanni Franzoni, definendolo un ragazzo straordinario e confessando di impostare la sveglia per seguirne le imprese. Il loro rapporto, oltre alle vittorie sportive, rivela un legame più profondo che unisce due giovani talenti italiani, simbolo di un nuovo protagonismo nel panorama sportivo nazionale.

Un rapporto speciale. Jannik Sinner e Giovanni Franzoni sono oggi sotto i riflettori per i loro successi sportivi, ma a unirli c'è molto più di una semplice coincidenza generazionale. Entrambi condividono una passione profonda per lo sci e una formazione cresciuta sulla neve, elemento che ha segnato il loro percorso umano e atletico. A rendere questa storia ancora più suggestiva è un retroscena emerso di recente: un gigante disputato a San Sicario il 5 aprile 2009. In quella gara vinse un certo " Yannik Sinn ", con il tempo di 45"15. Dodicesimo, a poco più di quattro secondi, c'era proprio Franzoni.

Giovanni Franzoni, giovane promessa dello sci italiano, ha condiviso un momento speciale attraverso una chat su Instagram con il tennista Sinner.

