Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale agli Australian Open 2026, superando Luciano Darderi in tre set. Dopo aver vinto con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6 (2), il tennista italiano ha commentato l'importanza delle condizioni di gioco, sottolineando come giocare di giorno o di sera possa influenzare le prestazioni. Ora si prepara alla prossima sfida, in vista delle sfide decisive del torneo.

Jannik Sinner ha battuto Luciano Darderi in tre set, con lo score di 6-1 6-3 7-6 (2), nel derby italiano valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2026 di tennis: il numero 2 del seeding e del mondo ha commentato quanto fatto nella consueta intervista in campo, nella quale ha parlato anche del prossimo match dei quarti di finale, previsto tra due giorni. L’ analisi a caldo del match: “ È stato molto difficile giocare con lui, siamo amici e questo ha complicato le cose. Ho avuto le mie opportunità anche nel terzo set, ma lui ha giocato bene. Abbiamo cambiato qualcosa nel servizio, c’è ancora spazio per migliorare, ma sono soddisfatto di come sto servendo, è un colpo stabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner si proietta sui quarti: “Giocare di giorno o di sera fa tanta differenza”

Australian Open 2026, Alcaraz e Zverev ai quarti: Djokovic vince senza giocare, domani Sinner-DarderiNegli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev hanno raggiunto i quarti di finale, consolidando le proprie posizioni nel torneo.

Leggi anche: Pronostico Alcaraz-Fritz: un giorno fa la differenza

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

️Jannik Sinner, cuore e neve: cartoline ricordo da Sesto Pusteria Mentre il campione è già proiettato verso la nuova sfida a Seul, sono state pubblicate sul settimanale "Chi" alcune foto che raccontano le sue vacanze di Natale a Sesto Pusteria. Ma quest'a facebook