Sinner quando gioca ai quarti degli Australian Open? Jannik batte Darderi e aspetta Shelton o Ruud Orario e dove vederla in tv
Jannik Sinner affronta i quarti di finale degli Australian Open, dopo aver battuto Darderi e qualificandosi per questa fase del torneo. Ora aspetta tra Shelton e Ruud. Di seguito, orari e modalità di visione in tv per seguire l’evento. Questa è la terza volta che due italiani arrivano ai quarti di finale degli Australian Open, un risultato significativo per il tennis italiano.
Due italiani nei quarti di finale degli Australian Open. Per la terza volta nella storia. Dopo Musetti, che ha eliminato Fritz in tre set, Jannik Sinner ha avuto la meglio su Darderi nel derby. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Sinner, quando gioca? Orario e dove vedere in tv i quarti degli Australian Open. Ora Shelton o RuudSinner scenderà in campo nei quarti degli Australian Open.
Sinner, quando gioca contro Darderi? Orario e dove vedere in tv il derby azzurro degli Australian Open. In palio i quarti di finaleJannik Sinner e Luciano Darderi si affrontano negli ottavi di finale degli Australian Open.
Argomenti discussi: Quando gioca Jannik Sinner? Come e dove vedere la sua prossima sfida | DAZN News IT; Jannik Sinner - Luciano Darderi all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Australian Open, tocca a Sinner e Musetti: quando giocano i due azzurri e dove vederli | Il programma di…; Australian Open, il programma degli ottavi: a che ora si gioca Sinner-Darderi.
Sinner, quando gioca? Orario e dove vedere in tv i quarti degli Australian Open. Ora Shelton o RuudDue italiani nei quarti di finale degli Australian Open. Per la terza volta nella storia. Dopo Musetti, che ha eliminato Fritz in tre set, Jannik Sinner ... msn.com
Quando gioca Jannik Sinner? Ecco la sua prossima partita all’Australian Open 2026Jannik Sinner continua la sua corsa all’Australian Open 2026 e si prepara a tornare in campo domani, lunedì 26 gennaio, per il match valido per il quarto ... funweek.it
Fortuna che gioca domani SINNER.. martedì 42gradi - facebook.com facebook
LIVE Australian Open: Sinner torna in campo, gioca con Spizzirri non prima delle 2 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.