Sinner quando gioca ai quarti degli Australian Open? Jannik batte Darderi e aspetta Shelton o Ruud Orario e dove vederla in tv

Jannik Sinner affronta i quarti di finale degli Australian Open, dopo aver battuto Darderi e qualificandosi per questa fase del torneo. Ora aspetta tra Shelton e Ruud. Di seguito, orari e modalità di visione in tv per seguire l’evento. Questa è la terza volta che due italiani arrivano ai quarti di finale degli Australian Open, un risultato significativo per il tennis italiano.

