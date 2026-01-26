Sinner | Prendo le giornate così come sono ci prepariamo bene e mal che vada si perde la partita

Jannik Sinner ha affrontato Luciano Darderi nel primo turno degli Australian Open, conquistando una vittoria in tre set (6-1, 6-3, 7-6). Con un approccio sereno e concentrato, il tennista italiano ha dimostrato determinazione e preparazione, affrontando ogni partita con equilibrio e pragmatismo, indipendentemente dall’esito.

Jannik Sinner ha vinto il derby italiano contro Luciano Darderi in tre set (6-1, 6-3, 7-6) agli Australian Open. Ai quarti affronterà Ben Shelton. Le parole di Sinner. A Sky Sport il tennista altoatesino numero 2 al mondo ha dichiarato: «La tensione inizia a salire, siamo rimasti solo in otto. Sono contento di essere ancora qui, prendo le giornate come sono. A volte le cose vanno meglio, altre no: cerco di gestire le cose che posso controllare, per il resto non ci penso. Ci alleniamo per questi momenti, ci stiamo preparando bene e mal che vada si perde la partita. È bello che ci siano ancora due italiani, anche Lorenzo Musetti, ndr ha una partita dura vs Djokovic, ndr. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Australian Open 2026, Sinner: “Corpo e mente stanno bene. Sono contento della mia partita”Jannik Sinner si è imposto facilmente nel secondo turno dell’Australian Open 2026, battendo James Duckworth in tre set.

