Sinner non si accontenta | Servizio non al 100% Preferisco allenarmi dove c’è meno gente

Dopo la vittoria nel derby contro Luciano Darderi agli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa. Il tennista italiano ha evidenziato l’importanza di migliorare il servizio e ha spiegato di preferire allenarsi in ambienti meno affollati. Sinner si prepara ora ai quarti di finale, concentrandosi sui propri obiettivi e sulle aree da perfezionare prima del prossimo impegno.

Jannik Sinner è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo nel derby contro Luciano Darderi agli Australian Open 2026 di tennis: il numero 2 del mondo ha sottolineato gli aspetti da migliorare in vista del match dei quarti di finale e di come si preparerà nella giornata di domani, in cui non scenderà in campo. Il match con Darderi poteva complicarsi: “ Lui ha giocato molto bene nel terzo set, ha iniziato a servire molto meglio. Ho avuto le mie chance per fare il break, ma non sono riuscito a sfruttarle, ed a volte, soprattutto quando il tuo avversario sta molto bene, se non riesci a sfruttare quelle occasioni, ci può stare che perdi il set, però credo che è stata comunque un’ottima prestazione “. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner cauto: “Ogni partita é difficile. In base alla durata decido come allenarmi il giorno dopo”Jannik Sinner, fresco di una sedicesima vittoria consecutiva agli Australian Open, si mostra cauto nelle dichiarazioni, sottolineando come ogni partita rappresenti una sfida.

