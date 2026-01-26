Sinner fa suo il derby con Darderi | l' altoatesino vince in tre set e conquista i quarti all' Australian Open

Jannik Sinner ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale degli Australian Open, vincendo il derby italiano contro Luciano Darderi in tre set. L'altoatesino ha dimostrato solidità e determinazione, approdando così ai quarti in un torneo che conferma il suo crescente livello di gioco.

Jannik Sinner ha battuto Luciano Darderi nel derby italiano degli ottavi di finale degli Australian Open. Il numero 2 del mondo si è imposto in tre set con i parziali di 6-1, 6-3, 7-6. Sinner ora ai quarti di finale attende uno tra Shelton e Ruud. Nuovo record di ace per Sinner: 19. "Sono soddisfatto, ora il colpo è ancora più stabile" "Sono molto felice di essere di nuovo dei quarti di finale in un luogo così speciale per me. Spero di continuare al meglio". Lo ha detto a caldo Jannik Sinner dopo la vittoria in tre set nel derby italiano con Luciano Darderi che lo proietta ai quarti di finale degli Australian Open. 🔗 Leggi su Feedpress.me

