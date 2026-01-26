Sinner e l’incontro con il sosia più o meno agli Australian Open

Durante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner si trova a confrontarsi con un sosia, più o meno riconoscibile, che richiama il suo stile e presenza in campo. Questa curiosità aggiunge un tocco insolito alla manifestazione, offrendo uno spunto di riflessione sull’identità e l’immagine del tennista italiano nel contesto di uno dei tornei più importanti del circuito. Un episodio che, pur nella sua semplicità, arricchisce la narrazione di questa edizione.

(Adnkronos) – Ci sono due Jannik Sinner agli Australian Open 2026. L'azzurro, numero 2 del mondo, scopre di avere un sosia (più o meno.) nel torneo di Melbourne. E' un ragazzo con i capelli rossi e i lineamenti che, con un po' di fantasia, ricordano quelli del fuoriclasse altoatesino. Il 'Sinner finto' indossa una t-shirt. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su australian open

Jannik Sinner affronterà Hugo Gaston agli Australian Open 2026.

Sinner si prepara agli Australian Open, condividendo in conferenza stampa il suo percorso di crescita.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su australian open

Argomenti discussi: Quando gioca Sinner contro Duckworth agli Australian Open: orario e dove vedere l'incontro in TV e streaming; Sinner-Darderi, derby italiano con vista quarti: quando e dove vederlo; Sinner avanza, Gaston in lacrime: chi sfida al secondo turno degli Australian Open; La polemica di Spizzirri: Buffo tempismo nella sospensione del match con Sinner, subito dopo il mio….

Sinner, quando gioca contro Shelton? Orario e dove vedere in tv i quarti di finale degli Australian OpenDue italiani nei quarti di finale degli Australian Open. Per la terza volta nella storia. Dopo Musetti, che ha eliminato Fritz in tre set, Jannik Sinner ... msn.com

Australian Open, Sinner Gaston in streaming gratis: guarda l'incontro in direttaTutto pronto per il debutto del tennista italiano nel primo Slam della stagione, con Sinner intenzionato a difendere il titolo. calcioefinanza.it

Australian Open, le pagelle: Sinner maturo e concreto (7), Alcaraz letale (9), Musetti magnifico (10), Djokovic immortale (7), Tsitsipas (4) - facebook.com facebook

BUONGIORNO, ITALIA! Lorenzo Musetti supera Taylor Fritz in tre set e accede ai suoi primi quarti di finale agli Australian Open: l'azzurro ha ora raggiunto almeno i quarti in tutti e 4 i tornei del Grande Slam Per il quinto Slam consecutivo, l'Italia avrà due x.com