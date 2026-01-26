La Recanatese paga 4 minuti di amnesia ilrestodelcarlino.it
Simposio Chiese cristiane in Italia, card. Zuppi: “Divisioni insopportabili” tv2000.it
Le pagelle. Michielan sorpreso sul gol ma poi evita il raddoppio. Barbera e Noccioli impalpabili. Andolfi fa ... sport.quotidiano.net
Medolla Sf rimane in dieci. Ma batte lo stesso il Baiso ilrestodelcarlino.it
Calcio a 5 Opes. Semifinali tra Coccinella e Sidun e tra Zeta Club e Desperados sport.quotidiano.net
Eccellenza. Cantelli illude il Mesola, ma la Sampierana rimonta sport.quotidiano.net
Tonali va vicino al gol, poi l'Aston Villa dilaga: gli highlihts
Finisce 2-0 per l'Aston Villa la partita di Premier League contro il Newcastle. Sandro Tonali prova ... ► video.gazzetta.it
Assolti 10 attivisti di Ultima Generazione: la protesta non violenta non è reato, mentre il governo prepara un nuovo pacchetto sicurezza
Mentre il governo prepara il nuovo pacchetto sicurezza i giudici riconoscono il valore della resist... ► puntomagazine.it
Interesse di Sampdoria e Bari per Francesco Di Mariano
Comincia l’ultima settimana del mercato invernale. Una settimana... lunga, visto che andrà fino a l... ► ilrestodelcarlino.it
La crema corpo più famosa, che trovi al discount, si arricchisce di urea. È la coccola dell’inverno che ci serve
La pelle secca è diventata problema? Ecco che la soluzione vi arriva direttamente da un brand che d... ► dilei.it
Sanremo, torna Sabrina Ferilli ma con un ruolo inedito
Manca meno di un mese a Sanremo e Vanity Fair ha dato in esclusiva delle news scoppiettanti su ciò c... ► ildifforme.it
Toscana: punto nascita di Montevarchi, un dossier per evitare la chiusura
Arezzo, 26 gennaio 2026 – Uno spiraglio per il punto nascita dell'ospedale di Santa Maria alla Gruc... ► lanazione.it
Furto in gioielleria a Pastena, i ladri entrano da un ufficio vicino: indagano i carabinieri
Sono in corso le indagini dei Carabinieri a Salerno in seguito a un furto avvenuto la scorsa notte a... ► salernotoday.it
Tennis, Musetti ai quarti a Melbourne: “Orgoglioso di me stesso, mi sento più maturo”
Roma, 26 gen. (askanews) – “Sono molto orgoglioso di me stesso. Conosco molto bene Fritz, abbiamo... ► ildenaro.it
Ricci dopo Roma Milan: “Dal campo pensavo di portarla a casa. Poi l’episodio del rigore”
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Roma-M... ► pianetamilan.it
Cuffaro, l’intercettazione con il suo vice e il mistero di “Lauretta” della Protezione civile
“Cuffaro? Affari suoi, ognuno per la sua strada”. È la presa di distanze esplicita che l’onorevole ... ► ilfattoquotidiano.it
“È una strage”. Traghetto pieno di persone si ribalta: almeno 15 vittime
Un traghetto carico di merci e passeggeri si è improvvisamente capovolto durante la navigazione not... ► caffeinamagazine.it
Femminicidio Torzullo, Carlomagno in cella: “Voglio uccidermi, non ho il coraggio”. Faro sul suicidio dei genitori
“Voglio uccidermi ma non ho il coraggio“. Lo continua a ripetere Claudio Carlomagno, reo confesso d... ► ilfattoquotidiano.it
Tempesta di gelo negli Stati Uniti: almeno sette vittime
ABBONATI A DAYITALIANEWS Bilancio delle vittime e stati più colpiti Sale ad almeno sette il ... ► dayitalianews.com
Gioia Tauro, beccato fuori dal comune di residenza nonostante la sorveglianza speciale: arrestato
L'uomo, 45enne, già condannato in passato per associazione mafiosa, è stato fermato dai carabin... ► reggiotoday.it
Chivu da record: i numeri del tecnico nerazzurro superano Conte e Inzaghi
di Redazione Inter News 24Chivu da record, il bottino di cinquantadue punti raccolto finora dal tecn... ► internews24.com
Antonio La Cava, l'intervista allo chef nomade dei social: “Ho smesso di inseguire la perfezione”
Ci sono persone che, a un certo punto, sentono che il posto in cui si trovano non è più quello giust... ► virgilio.it
Gossip allucinante: Jacqueline avrebbe tradito Ultimo con un attore famosissimo! Ecco chi è (nome shock)
Un’indiscrezione destinata a far discutere e a scuotere il mondo dello spettacolo italiano sta circ... ► donnapop.it
Chiusure sulla Diramazione Roma Sud: stop al traffico tra San Cesareo e l'A1. Tutte le informazioni
Il provvedimento, necessario per consentire lavori sulla tratta, interesserà il segmento dal km 5 al... ► frosinonetoday.it
Il Modena ha ritrovato la sua solidità
Palermo-Modena andata e ritorno. Due gare, quelle dei canarini, sia nello scorso ottobre che sabato... ► ilrestodelcarlino.it
La società scarica Di Benedetto: "Risaliremo. Ora un mister da Spal"
di Beatrice Bergamini Il pari col Medicina ha sancito l’esonero del tecnico Stefano Di Benedetto e ... ► ilrestodelcarlino.it
Morte di Paolo Mendico, gli studenti del Pacinotti manifestano per la dirigente
Un'azione di solidarietà nei confronti della preside che è stata colpita da un provvedimento di... ► latinatoday.it
Roma Milan 1 1, Allegri: “Pensiamo alla Champions”
Roma, 26 gen. (askanews) – Roma e Milan si fermano sull’1-1 all’Olimpico in una partita che racco... ► ildenaro.it
Basket: campo impraticabile, non si gioca la gara tra Benacquista Latina e Chiusi
Tutto rinviato; si attende ora di conoscere la nuova data della partita. Per i nerazzurri fondamenta... ► latinatoday.it
Maignan contesta il penalty: “Cosa deve fare Bartesaghi? Tagliarsi il braccio?”
Maignan. Mike Maignan ha commentato il pareggio tra Roma e Milan con un mix di rammarico e lucidità... ► ilnerazzurro.it
Crans Montana, dimessi due ragazzi dal Niguarda. Elsa esce dal coma
Buone notizie da Crans Montana: due ragazzi sono stati dimessi dall’ospedale Niguarda mentre una rag... ► tv2000.it
Voragine si apre ai Cavalli di Bronzo: traffico in tilt
Traffico in tilt nel centro di Napoli per la voragine che si è aperta all'altezza dei Cavalli d... ► napolitoday.it
Moda all’ingrosso e trend di mercato: l’esperienza di Tenaxia nel B2B dell’abbigliamento firmato
Il settore della moda all’ingrosso rappresenta un pilastro strategico per l’intera filiera dell’abb... ► tpi.it
In settemila a Parma "si prendono il mondo"
Sono più di 7.000 i lettori, soprattutto di giovani, che da giovedì hanno affollato il Paganini Cong... ► parmatoday.it
Cambi, Yen rimbalza in vista di un possibile intervento del governo
Lunedì mattina lo yen è balzato al massimo degli ultimi due mesi, dopo il crollo di settimana scors... ► quifinanza.it
X Martiri, frenata inattesa. Scivola fuori dai playoff
x martiri 0 sparta castelb. 1 Marcatori: 30’ p.t. Placci (S) X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Breveglie... ► sport.quotidiano.net
Nuove regole per i crediti deteriorati delle piccole banche ma la stretta è graduale
ROMA – Crediti vecchi, scaduti da più di 5 anni che restano come scorie nei bilanci delle banche di... ► lopinionista.it
Bagnoli, blocco stradale contro l'America's Cup: «Non vogliamo i cantieri»
Dopo le proteste dello scorso 21 gennaio fuori da Palazzo Reale, ecco un blocco stradale tra via Dio... ► ilmattino.it
Il Mattino: “Si lavora per un esterno da regalare a Conte. Neres operato a Londra”
Il Mattino: “Si lavora per un esterno da regalare a Conte. Neres operato a Londra”"> L’esordio d... ► napolipiu.com
Battaglia al Diana, pari tra Osimana e Fermana
OSIMANA 1 FERMANA 1 OSIMANA: Verdini, Falcioni, Severini, Ercoli, Patrizi, Pigini, Manini (33’ st M... ► ilrestodelcarlino.it
Minneapolis, continuano le tensioni dopo l’uccisione di Alex Pretti e Trump accusa i democratici: “Fomentano le rivolte”
Le tensioni a Minneapolis non accennano a diminuire dopo l’uccisione dell’infermiere Alex Pretti, c... ► lanotiziagiornale.it
Renato Zero ferma il concerto per salutare la sua amica Enrica Bonaccorti | VIDEO
Un momento toccante ieri a Roma, quando Renato Zero ha fermato il concerto per andare ad abbracciare... ► ildifforme.it
Ceccano, dopo due anni riparte lo scuolabus. Le novità e le regole
Il servizio sarà attivo da oggi. Potranno salire a bordo tutti gli utenti la cui domanda è stata acc... ► frosinonetoday.it
Criminalità senza freni a Pomigliano, colpo in un’abitazione
Tempo di lettura: < 1 minutoCriminalità senza freni a Pomigliano d’Arco. Un furto è stato mess... ► anteprima24.it
Fi corteggia Calenda. Con la benedizione del fratello del Cav
Dialogo aperto tra Forza Italia e il leader di Azione. Antonio Tajani: «Se son rose...». Paolo Berl... ► laverita.info
Cellulari in classe, Frassinetti spiega le eccezioni al divieto per la didattica specifica e il sostegno agli alunni con disabilità, con 800 milioni dedicati alla formazione del personale
La sottosegretaria Frassinetti ha ribadito il divieto dei cellulari a scuola per proteggere l’appren... ► orizzontescuola.it
Italia nella morsa del maltempo, nuove piogge e nevicate in arrivo: le previsioni
(Adnkronos) – L’Italia nella morsa del maltempo. Una serie di perturbazioni atlantiche continuerà a ... ► ildifforme.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 26 01 2026 ore 09:10
Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità serviz... ► romadailynews.it
Non ci stiamo a fare pena alle persone: noi docenti scegliamo consapevolmente le scuole. Basta demolire l’insegnante precario. Lettera
Inviata da Francesca Gabriele – Dispiace vedere una categoria di professionisti rappresentata in mod... ► orizzontescuola.it
Giovanni Conti, il viterbese che ha restaurato la storica Alfa Romeo 75 dei carabinieri: "5 anni di sacrifici"
Giovanni Conti ha trent'anni e nella vita fa il magazziniere. Viterbese ma con origini sicilian... ► viterbotoday.it
Shock a Minneapolis, arrestato bimbo di 5 anni
Sciopero generale in Minnesota contro la stretta sull’immigrazione voluta dall’amministrazione Trump... ► tv2000.it
Alla Camera proposta modifica legge su cure palliative
Presentata a Montecitorio una proposta di modifica alla legge sulle cure palliative e la terapia del... ► tv2000.it
Viterbo sul podio per le imprese attente al bene comune
Terza provincia nella classifica regionale per numero di aziende che, oltre ai classici scopi di luc... ► viterbotoday.it
Incendio a Porto Recanati, fiamme e paura nella notte all’11° piano
Porto Recanati (Macerata), 26 gennaio 2026 – I vigili del fuoco hanno spento un incendio notturno i... ► ilrestodelcarlino.it
Posizioni economiche ATA, avviso sul sito dell’USR e convocazione nell’area personale almeno venti giorni prima. Pillole di Question Time
Nel question time del 20 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite... ► orizzontescuola.it
"Si aprono reparti, ma manca personale", allarme Nursind al Policlinico
Il sindacato denuncia carenze critiche di infermieri e sovraccarico negli altri reparti. La situazio... ► messinatoday.it
La Lazio perde anche Gila: affare col Milan verso la finalizzazione
Mario Gila è in scadenza 2027 e il prossimo anno dovrebbe giocare con la maglia rossonera, dove lo ... ► calciomercato.it
Calcio, tutti i risultati di serie A. Milan a 5 dall’Inter, Roma terza
Roma, 26 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Roma-Milan 1-1 Ve... ► ildenaro.it
Pagelle Juve Napoli (e contropagelle): Kelly è il Thuram della difesa, Cambiaso sotto standard – VIDEO
di Redazione JuventusNews24 Pagelle Juve Napoli (e contropagelle): Kelly è il Thuram della difesa,... ► juventusnews24.com
La “Performance” di Federica Pellegrini per Dorelan
Federica Pellegrin è la protagonista, per il quarto anno, dello short movie di Dorelan che porta in... ► iodonna.it
Lecce, il pareggio contro la Lazio alimenta le speranze di permanenza in Serie A: l’analisi
Mercato Torino, è fatta per il nuovo acquisto! Baroni può sorridere, c’è l’annuncio ufficiale: i det... ► calcionews24.com
FI Giovani, presentato il nuovo coordinamento di Palmi guidato da Armando Melara
L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale nel percorso di riorganizzazione del partito sul... ► reggiotoday.it
Truffata al telefono con voce del nipote modificata con AI, muore per lo choc: vittima donna dell’anconetano
Truffata al telefono con la voce clonata del nipote, Giannina Orciari, 85 anni, ha consegnato denaro... ► fanpage.it
Nel 2026 arriva la nuova tangenziale di Novara
Dopo diversi ritardi, dovuti a problemi con alcuni modelli di guard rail, i lavori dovrebbero essere... ► novaratoday.it
Stefano De Martino rompe il silenzio dopo la morte del papà Enrico con un toccante messaggio
Una sola frase: “Il mio nome ha la voce di mio padre”. Così Stefano De Martino dopo la morte del pad... ► novella2000.it