Sinner-Darderi il derby italiano agli ottavi degli Australian Open | La diretta

L'incontro tra Jannik Sinner e Andrea Darderi agli ottavi degli Australian Open rappresenta un momento importante nel panorama tennistico italiano. Entrambi i giocatori si sfidano in un match che mette in gioco la loro crescita e il talento emergente nel circuito internazionale. La partita si svolge in un contesto di grande attenzione, offrendo agli appassionati uno sguardo sulla futura generazione di tennisti italiani.

Non ci sono precedenti tra i due. Sinner è il detentore del titolo in Australia, per Darderi è la prima volta agli ottavi in uno Slam. Il derby italiano tra Jannik Sinner e Luciano Darderi vale i quarti di finale degli Australian Open 2026. A breve l'inizio del match

