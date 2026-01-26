Sinner costretto a togliere il bracciale Whoop agli Australian Open | È la regola Cos'è successo

Durante gli Australian Open, Jannik Sinner ha dovuto rimuovere il braccialetto Whoop, come richiesto dalle regole del torneo. Questo dispositivo monitora parametri fisici e di salute, ma in alcune competizioni viene vietato per motivi di regolamentazione. La decisione si inserisce nelle norme che regolano l'utilizzo di dispositivi elettronici sul campo, garantendo pari condizioni tra i partecipanti.

Jannik Sinner è stato costretto a rimuovere il braccialetto Whoop prima di sfidare Darderi. A cosa serve questo dispositivo e perché viene fatto rimuovere agli Australian Open.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner ‘fortunato’ agli Australian Open? La regola del caldo aiuta Jannik, cos’è la heat ruleDurante gli Australian Open, la heat rule entra in vigore in presenza di temperature elevate, influenzando le condizioni di gioco.

“Sinner può fare il tris agli Australian Open”, la reazione di Alcaraz davanti a JannikAlcaraz e Sinner, protagonisti degli Australian Open, hanno condiviso il volo da Seul a Melbourne.

Sinner costretto a togliere il tracker nascosto sotto il polsinoPrima che l’incontro con Darderi avesse inizio, a Jannik Sinner è stato chiesto di togliere dal polso il suo fitness tracker Pochi istanti prima dell’inizio del match di ottavi di finale contro Lucian ... tennisitaliano.it

SINNER VA VELOCE Chiude il set con il secondo break e Darderi è costretto ad arrendersi sul 6-3! Vediamo se l'italo-argentino riuscirà a rientrare in partita #Tennis #AusOpen #AO2026 #Sinner #Darderi - facebook.com facebook

