Durante gli Australian Open, il canale YouTube ufficiale presenta un'innovativa modalità di trasmissione: i giocatori vengono rappresentati attraverso avatar stilizzati, simili a quelli dei videogiochi Nintendo Wii. Recentemente, durante una diretta, l'avatar di Sinner ha mostrato comportamenti imprevedibili, attirando l'attenzione degli spettatori. Un modo originale di seguire il torneo, che combina sport e tecnologia in modo discreto e interessante.

Il canale YouTube degli Australian Open continua a trasmettere le partite "trasformando" i giocatori in avatar, simili a quelli dei videogiochi Nintendo Wii. Durante la partita contro Darderi, però, il "pupazzo" di Jannik Sinner perde il controllo: il suo movimento ha fatto impazzire i tifosi!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, che succede? Il suo avatar impazzisce in diretta!

Durante una partita-esibizione a Seul, Carlos Alcaraz ha sconfitto Jannik Sinner in due set, con punteggi di 7-5 e 7-6.

Argomenti discussi: SINNER: BUONA LA PRIMA IN AUSTRALIA; Australian Open, la diretta: Sinner avanti, Musetti sfiderà Fritz. Djokovic vince con record; Sinner, ecco perché soffre il caldo e gli vengono i crampi; Sinner a due passi dal dramma.

Alcaraz finge i crampi di Sinner, bufera Australian Open: il gesto e le risate prima e dopo il matchStorie di crampi, storia di tennis. Di certo la condizione fisica precaria per molti tennisti agli Australian Open sta facendo discutere anche sull'organizzazione. Si parla, si discute. E ora ci si pr ... tuttosport.com

Sinner fortunato? Fognini sbotta: Ma se c’è una regola, perché la gente deve rompere le palle? E ricordatevi di questo matchJannik Sinner ha sconfitto Luciano Darderi agli ottavi di finale degli Australian Open, si è qualificato per i quarti, ma a far parlare è ancora il match di terzo turno contro Eliot Spizzirri. Lo stat ... ilfattoquotidiano.it

Le auguro solo il meglio alle Olimpiadi, perché so quanto ha speso in palestra e per fare tutto bene. Le auguro solo il meglio, però, a prescindere da quello che succede, ha fatto una cosa che probabilmente quasi nessuno riesce a fare. " Jannik Sinner, impeg - facebook.com facebook

Carlos Alcaraz ha parlato a @Eurosport_ES del caldo di ieri e del match di Jannik Sinner "Ieri mi sono allenato 35/40 minuti e ho sentito tanto il caldo, non posso immaginare cosa significhi giocare una partita in quelle condizioni, cosa che peraltro credo d x.com