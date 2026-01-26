Sinner che succede? Il suo avatar impazzisce in diretta!

Durante gli Australian Open, il canale YouTube ufficiale presenta un'innovativa modalità di trasmissione: i giocatori vengono rappresentati attraverso avatar stilizzati, simili a quelli dei videogiochi Nintendo Wii. Recentemente, durante una diretta, l'avatar di Sinner ha mostrato comportamenti imprevedibili, attirando l'attenzione degli spettatori. Un modo originale di seguire il torneo, che combina sport e tecnologia in modo discreto e interessante.

Il canale YouTube degli Australian Open continua a trasmettere le partite "trasformando" i giocatori in avatar, simili a quelli dei videogiochi Nintendo Wii. Durante la partita contro Darderi, però, il "pupazzo" di Jannik Sinner perde il controllo: il suo movimento ha fatto impazzire i tifosi!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

