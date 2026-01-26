Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale agli Australian Open, mantenendo una serie di 18 vittorie consecutive nel torneo. Nel derby italiano contro Darderi, ha stabilito anche un nuovo record di ace. Questi risultati sottolineano la crescita costante del giocatore, che continua a dimostrarsi tra i protagonisti del torneo.

Con 18 vittorie consecutive agli Australian Open e un nuovo record di ace, Sinner conquista i quarti di finale dopo il derby italiano contro Darderi.. Melbourne, 26 gennaio 2026 – Prosegue la straordinaria stagione di Jannik Sinner agli Australian Open: l’altoatesino ha raggiunto i quart di finale dopo aver battuto il connazionale Luciano Darderi in tre set, chiudendo 6-1, 6-3, 7-6 in 2 ore e 5 minuti di gioco. Con questa vittoria, Sinner porta a 18 partite consecutive la sua striscia vincente nello Slam australiano, eguagliando il record di Jim Courier (1992-1994): si tratta della quinta serie più lunga nell’era Open. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sinner agli Australian Open: 18 vittorie consecutive e record di ace nel derby azzurro

Australian Open 2026, Sinner batte Spizzirri in quattro set: agli ottavi derby azzurro con DarderiJannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open 2026, superando Spizzirri in quattro set.

Australian Open, Sinner ai quarti: Darderi battuto nel derby azzurroJannik Sinner ha superato Luciano Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open 2026, qualificandosi per i quarti di finale.

INIZIA SINNER - DARDERI Derby italiano agli ottavi di finale degli Australian Open, che vinca il migliore e forza Italia Guarda i match su HBO Max e Discovery+ #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Sinner #Darderi facebook

