Sigarette il prezzo sale ancora | la stangata dal tabaccaio

A partire dalla prossima settimana, si registra un nuovo aumento dei prezzi delle sigarette. Dopo il rialzo delle Marlboro a 6,80 euro, anche le Camel subiranno un incremento, arrivando a 6,30 euro. Questa seconda tranche di aumenti si inserisce in un contesto di variazioni tariffarie che interessano il settore del tabacco, con conseguenze sui consumatori e sulla rete di vendita.

Dalla prossima settimana arriverà la seconda tranche di aumento per le sigarette. Dopo le Marlboro, già salite a 6,80 euro al pacchetto, tocca alle Camel che arriveranno a 6,30. In più nelle prossime ore parte anche la nuova riforma dei giochi d’azzardo legali, basati sui numeri e affidati in concessione dallo Stato ai privati. Il mondo dei giochi d’azzardo è una miniera in constante crescita con un giro d’affari che nel 2024 ha toccato quota 157,4 miliardi. Più generoso il settore delle «bionde» che a fronte di un giro d’affari di 20 miliardi garantisce allo Stato entrate per 15 miliardi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Arriva la stangata sulle sigarette, scattano i nuovi rincari: quanto aumenta il prezzo di un pacchetto

Sigarette, aumenti alle stelle: di quanto sale il prezzo al pacchetto

