siepi winston president trionfa settimo successo per aichner

Winston President, guidato da L. Matusky, si è imposto nella “Gran Corsa Siepi di Pisa”, battendo Parisimix. Per la scuderia ceca di Aichner si tratta del settimo successo consecutivo in questa gara, confermando la sua costanza. Il secondo posto di Parisimix ha impedito al fantino József Bartos di raggiungere la quinta vittoria, mantenendo il suo totale a quattro.

Winston President (L. Matusky) ha vinto la “ Gran Corsa Siepi di Pisa ” battendo Parisimix. Per la scuderia della Repubblica Ceca Aichner è stato il settimo successo consecutivo in questa corsa pisana, mentre il secondo posto di Parisimix ha privato il fantino József Bartos della possibilità di ottenere la quinta vittoria, restando così a quattro successi condivisi con Giuseppe Morazzoni e Christophe Monjon. La corsa, alla 42ª edizione, era nel calendario dell’ ippodromo di San Rossore dal 1968 (successo di Doretto), ma nel 1978 il programma ostacolistico fu interrotto per tornare sul Prato degli Escoli nel 1996. 🔗 Leggi su Lanazione.it

