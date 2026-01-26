Sicurezza Lepore | Basta scimmiottare gli USA le carceri sono piene

Il sindaco Matteo Lepore commenta la gestione delle zone rosse e la sicurezza cittadina, criticando l’approccio imitativo degli Stati Uniti e sottolineando la necessità di soluzioni concrete. Durante l’intervento su Sky TG24, Lepore ha evidenziato come alcune politiche siano più di facciata, mentre le carceri continuano a essere sovraffollate. La sua posizione invita a un approfondimento di strategie efficaci e sostenibili per garantire sicurezza e ordine pubblico.

Una gestione della sicurezza di apparenza per il sindaco, Matteo Lepore, ospite di Start su Sky TG24, così come bilancio sulle “zone rosse”. Bologna è stata la prima ad accettare la zona rossa proposta dal ministro Piantedosi nell'area tra piazza XX Settembre e la Bolognina. Tuttavia, dopo tre anni, il sindaco denuncia un corto circuito: “Se chiedete ai bolognesi dove pensano ci siano maggiori reati, è esattamente questa zona che non è sufficientemente presidiata perché i turni di notte si faticano ad avere e non ci sono le risorse”, ha detto il sindaco. Per Lepore, il rischio è che si trasferiscano altrove i problemi: “Benissimo le zone rosse, ma poi il ministro le deve dotare degli strumenti adeguati.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il dibattito sulla sicurezza richiede un confronto serio e trasparente.

