Sicurezza idraulica | avanza il progetto ' CleverRiver' per prevedere le piene

Il progetto 'CleverRiver' mira a migliorare la previsione delle piene fluviali, contribuendo alla sicurezza idraulica. In un contesto di cambiamenti climatici e eventi meteorologici sempre più estremi, strumenti affidabili di monitoraggio sono essenziali per prevenire rischi e proteggere le comunità. La tecnologia e la scienza si uniscono per offrire soluzioni efficaci e tempestive, garantendo una gestione più sicura dei corsi d'acqua.

I ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, in un evento dedicato a Massa, hanno aggiornato sullo sviluppo della piattaforma In un territorio dove gli eventi meteorologici estremi sono sempre più frequenti e improvvisi, la capacità di prevedere con anticipo l'evoluzione dei corsi d'acqua non è più soltanto un obiettivo scientifico, ma una necessità concreta per la sicurezza delle comunità. E' in questo scenario che si è svolta l'iniziativa 'Prevedere per prevenire - L'intelligenza artificiale al servizio della gestione delle acque', che ha richiamato a Palazzo Ducale (Massa) un'ampia rappresentanza di sindaci, assessori e tecnici dei settori di protezione civile dei Comuni del comprensorio del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, segno di un forte interesse verso un progetto che punta a trasformare l'innovazione in uno strumento operativo per il territorio.🔗 Leggi su Pisatoday.it

