Sicurezza a Reggio Calabria partecipate al sondaggio Demopolis per ReggioToday

Partecipa al sondaggio Demopolis per ReggioToday e condividi la tua opinione sulla sicurezza a Reggio Calabria. Quanto ti senti sicuro nella tua città? Quali sono i principali timori e le zone che ti preoccupano di più, come la stazione centrale o il centro storico? La tua voce è importante per comprendere la percezione della sicurezza e valutare eventuali interventi, anche riguardo alle zone rosse e alle proposte come i metal detector nelle scuole.

Quanto ti senti sicuro nella tua città? Rispondi al questionario in meno di cinque minuti Quanto vi sentite sicuri nella città in cui vivete? In tema di sicurezza urbana, quali timori avvertite più spesso? Quanto vi sentite sicuri quando vi trovare nell'area della stazione Centrale o in centro storico? Che ne pensate delle zone rosse? E della proposta dei metal detector nelle scuole? Più in generale, quali sono oggi gli ambiti più problematici nella realtà in cui vivete (sanità, traffico, costo della vita, ecc)? Partecipate (in meno di 5 minuti) al sondaggio esclusivo dell'Istituto Demopolis per ReggioToday e le testate del Gruppo Citynews.

