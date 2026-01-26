Sicilia senza pace frana a Niscemi | da Palermo centinaia di brandine per gli evacuati

Una frana nel torrente Benefizio a Niscemi ha causato l’evacuazione di oltre 500 persone, che questa notte trovano rifugio al Palasport Pio La Torre. La situazione richiede attenzione e interventi tempestivi per garantire la sicurezza degli evacuati e la ripresa delle attività nella zona. La gestione dell’emergenza rimane una priorità per le autorità locali e regionali.

Notte al Palasport Pio La Torre di Niscemi per gli oltre 500 cittadini sfollati dopo la frana che si è attivata ieri pomeriggio nell'area del torrente Benefizio. Il movimento franoso ha interessato la strada provinciale SP10, nel tratto di collegamento con il centro abitato, in particolare in.🔗 Leggi su Palermotoday.it Sicilia, una frana minaccia Niscemi: oltre 500 evacuati. Sicilia, frana a Niscemi: evacuate 500 personeUna frana nel torrente Benefizio a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha reso necessaria l'evacuazione precauzionale di circa 500 persone. Sicilia senza pace, frana a Niscemi: da Palermo centinaia di brandine per gli evacuatiIl direttore generale della Protezione civile, Salvo Cocina, in stretto raccordo con il presidente della regione Renato Schifani, è da ieri sera sui luoghi dell'evento per seguire direttamente l'evol ...

