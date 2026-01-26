Siamo oggettivamente molto bravi | Gianluigi Trovesi e il suo Quartetto Orobico a Bergamo un trionfo

Il Quartetto Orobico di Gianluigi Trovesi si è esibito con successo al Teatro Druso di Bergamo, offrendo un concerto di novanta minuti che ha coinvolto il pubblico. La performance ha confermato l’elevata qualità artistica del gruppo, apprezzata per la cura nei dettagli e la capacità di creare un’atmosfera intima. Un appuntamento musicale che ha arricchito la scena culturale della città, dimostrando la professionalità e l’esperienza dei musicisti.

Sono le sei di sera quando un arzillo signore sale sul palco del Druso e, per novanta minuti, ferma il tempo. Il suo nome è Gianluigi Trovesi: suona clarinetto e sax per passione e, di mestiere, fa la leggenda vivente del jazz. Con lui tre campioni assoluti: Paolo Manzolini alla chitarra, Marco Esposito al basso e Matteo Milesi alla batteria. Insieme si fanno chiamare Quartetto Orobico, e fanno scintille. Lui parla molto, si prende in giro, e la gente apprezza. “Chiedo scusa agli dèi del jazz”, così esordisce, e si lancia in uno standard degli anni Venti, Sweet Georgia Brown. Scaldata la band, si parte con i pezzi originali, in un susseguirsi di stili, suggestioni e latitudini: dal Sahara ai Caraibi, dal Gargano a Berlino, dal blues contaminato alla serenata sotto casa pagata con polenta e coniglio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

