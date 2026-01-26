Si fa chiamare avvocato ma anche il giuramento è fasullo | condannato

Un individuo si presenta come avvocato, ma il suo giuramento non è stato mai registrato né vidimato. La sua iscrizione professionale è falsa e il procedimento legale a suo carico è stato archiviato, sebbene non riguardi direttamente l’accusa principale. Questa situazione solleva dubbi sulla validità delle qualifiche dichiarate e sulla trasparenza nel settore legale.

Un giuramento fasullo, un'iscrizione mai registrata né vidimata, un procedimento archiviato, ma che non riguarda l'accusa in questione. Insomma, un "ripetuto tentativo di sovvertire una condanna definitiva per esercizio abusivo della professione di avvocato". È quanto certificato dai giudici.

