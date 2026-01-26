Il Pisa sta cercando un accordo economico per il trasferimento di Tramoni, lasciando comunque spazio alla volontà del giocatore. I tifosi esprimono il loro desiderio che rimanga, sottolineando l’importanza del suo ruolo per la squadra. La decisione definitiva dipenderà dall’intesa tra le parti, in un contesto di mercato ancora aperto e in attesa di sviluppi.

di Lorenzo Vero PISA La giornata di ieri per i tifosi del Pisa si è aperta con una notizia amarissima da digerire (condita peraltro con la vittoria in rimonta del Genoa contro il Bologna che complicale cose in chiave classifica): Tramoni può lasciare il Pisa, direzione Palermo. La dirigenza nerazzurra sta dialogando con quella rosanero per trovare la formula e la cifra giusta per chiudere l’accordo. Una notizia inattesa, anche se dalla Sicilia, da almeno un mese, i media locali spingono con costanza sulla buona riuscita dell’operazione. Tuttavia, dal fronte Pisa, il futuro di Tramoni sotto la Torre sembrava ben solido. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Si cerca un'intesa economica. Decisiva la volontà del giocatore. Appello dei tifosi: "Devi restare"

