Si cerca un marinaio per il motopesca ' Socrate I' la chiamata all' imbarco | tutte le informazioni

L’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico ha pubblicato un avviso per la chiamata all’imbarco di un marinaio comunitario a bordo del motopesca 'Socrate I'. La selezione riguarda un contratto a tempo determinato. Per maggiori dettagli e modalità di candidatura, consultare le informazioni ufficiali dell’ente.

L'Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico emette l'avviso pubblico che "è indetta la chiamata all'imbarco di un marittimo comunitario da imbarcare in qualità di marinaio, con contratto a tempo determinato, sul motopesca denominato 'Socrate I' iscritto al numero 1RA 872 dei RR.NN.MM. & GG. di Porto Garibaldi".

‘Il Gabbiano’ cerca un marinaio da imbarcareÈ indetta la chiamata di un marittimo comunitario da imbarcare in qualità di marinaio sul motopesca ‘Gabbiano’ di stanza nel porto di Cesenatico, iscritto al registro navale marittimo. Le persone ... ilrestodelcarlino.it

