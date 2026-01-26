Shelton ha avvisato Sinner prima dei quarti di finale degli Australian Open 2026, sottolineando un cambio nel suo gioco e una maggiore fiducia. Dopo la vittoria nel derby contro Darderi, il tennista italiano si prepara ad affrontare un nuovo importante impegno, confermando la sua crescita e determinazione nel torneo.

Dopo il successo nel derby contro Luciano Darderi, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo mercoledì per i quarti di finale degli Australian Open 2026. Il campione in carica affronterà per la nona volta Ben Shelton, numero 8 del seeding, in un confronto che finora ha sempre sorriso all’azzurro: otto vittorie su nove, senza mai concedere un set allo statunitense nei successi citati. Eppure, questa volta Shelton sembra arrivare all’appuntamento con sensazioni diverse. La vittoria in quattro set contro Casper Ruud ha messo in mostra uno statunitense solido, maturo e soprattutto consapevole dei propri mezzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Shelton avverte Sinner prima dei quarti: “Ora il mio gioco è cambiato, posso crederci davvero”

Sinner scenderà in campo nei quarti degli Australian Open.

