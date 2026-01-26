Sharon la speranza sotto il fango | il dramma della 15enne dispersa in Nuova Zelanda

Sharon, una ragazza di 15 anni scomparsa in Nuova Zelanda, ha catturato l’attenzione di una comunità preoccupata e solidale. La famiglia attende notizie mentre la comunità si riunisce in preghiera, sperando in un esito positivo. Questo caso evidenzia l’importanza di sensibilizzare sulla sicurezza e sulla tutela dei giovani, in un contesto di crescente attenzione globale.

Una famiglia guarda il telefono. Una comunità entra in chiesa e abbassa la voce. Il nome è sempre lo stesso: Sharon.Quindici anni, nata ad Avellino, dispersa in Nuova Zelanda. Era al campeggio Beachside, ai piedi del Monte Maunganui, Isola del Nord. Poi è arrivata la pioggia, la terra che cede.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Sharon Maccanico, la danza spezzata sotto il fango: la 15enne di Avellino tra le vittime della frana in Nuova ZelandaSharon Maccanico, 15 anni di Avellino, è tra le vittime della frana in Nuova Zelanda. Sharon Maccanico, 15enne campana dispersa in Nuova ZelandaSharon Maccanico, 15 anni di Avellino, risulta dispersa in Nuova Zelanda a seguito di una frana che ha interessato alcune zone del paese. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Sharon, la speranza sotto il fango: il dramma della famiglia dispersa in Nuova Zelanda; Picarelli, lacrime e preghiere: Un miracolo per Sharon; Sharon Maccanico, la 15enne di Avellino dispersa in Nuova Zelanda dopo la frana su un campeggio. I familiari: La stanno ancora cercando; Sharon Maccanico, sparita nel fango di Mount Maunganui: il dolore muto di Picarelli. Sharon, ricerca disperata: «Non perdiamo la speranza»«Aspettiamo, c'è ancora un po' di speranza». È quanto fa sapere, attraverso un messaggio su Facebook, Renato Maccanico, lo zio della quindicenne Sharon ... ilmattino.it Picarelli, lacrime e preghiere: «Un miracolo per Sharon»«Non voglio neanche pensare al peggio. Preghiamo per questa creatura», la signora Luisa non dice altro. Va via quasi in lacrime quando pensa a Sharon Caterina Maccanico, la 15enne ... ilmattino.it La speranza si è spenta con l’annuncio delle autorità locali: le ricerche dei dispersi dopo la frana che ha investito un campeggio a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda, sono state interrotte #sharonmaccanico - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.