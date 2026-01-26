Sfuggono all’inferno di Gaza il sistema li sposta da Ancona a Foggia | il caso al-Dahdouh

Dopo aver subito devastazioni nella Striscia di Gaza, alcuni sopravvissuti sono stati trasferiti da Ancona a Foggia, come parte delle operazioni di evacuazione. La vicenda al-Dahdouh evidenzia le difficoltà di garantire sicurezza e assistenza ai civili coinvolti in conflitti, anche lontano dai territori di origine. Un caso che mette in luce le complessità degli interventi umanitari e delle operazioni di emergenza in situazioni di crisi.

L’Ambasciata dei Diritti e la comunità scolastica di Ancona si mobilitano contro lo spostamento a Foggia dei parenti del noto giornalista di Al-Jazeera: "I bambini hanno già subito troppi traumi, restino qui" Hanno perso quasi tutto sotto le bombe nella Striscia di Gaza, sono sopravvissuti a una tragedia che ha fatto il giro del mondo e ad Ancona avevano finalmente ritrovato un briciolo di serenità. Eppure, per una famiglia di rifugiati palestinesi, il futuro è di nuovo un’incognita: il sistema di accoglienza nazionale ne ha disposto il trasferimento a Foggia, scatenando la mobilitazione di associazioni e della comunità scolastica locale.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

