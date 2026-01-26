Sfuggono all’inferno di Gaza il sistema li sposta da Ancona a Foggia | il caso al-Dahdouh

Dopo aver subito devastazioni nella Striscia di Gaza, alcuni sopravvissuti sono stati trasferiti da Ancona a Foggia, come parte delle operazioni di evacuazione. La vicenda al-Dahdouh evidenzia le difficoltà di garantire sicurezza e assistenza ai civili coinvolti in conflitti, anche lontano dai territori di origine. Un caso che mette in luce le complessità degli interventi umanitari e delle operazioni di emergenza in situazioni di crisi.

L’Ambasciata dei Diritti e la comunità scolastica di Ancona si mobilitano contro lo spostamento a Foggia dei parenti del noto giornalista di Al-Jazeera: "I bambini hanno già subito troppi traumi, restino qui" Hanno perso quasi tutto sotto le bombe nella Striscia di Gaza, sono sopravvissuti a una tragedia che ha fatto il giro del mondo e ad Ancona avevano finalmente ritrovato un briciolo di serenità. Eppure, per una famiglia di rifugiati palestinesi, il futuro è di nuovo un’incognita: il sistema di accoglienza nazionale ne ha disposto il trasferimento a Foggia, scatenando la mobilitazione di associazioni e della comunità scolastica locale.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su sfuggono inferno

Dopo aver lasciato Gaza a causa dei bombardamenti, una famiglia rischia ora di essere trasferita in Puglia.

Dal porto di Ancona prende avvio un progetto italiano dedicato alla Blue Economy, con il varo delle Pelikan Classe “A”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su sfuggono inferno

Argomenti discussi: 28 anni dopo, il significato nascosto di Old Nick che cambia tutto il film.

”Chiara non ce l’ha fatta e siamo distrutte”, è con queste parole che un’amica di Chiara Costanzo, la ragazza milanese che era tra i dispersi nell’inferno del bar-discoteca di Crans-Montana, ha confermato la tragica notizia. Chiara è ora la quarta vittima itali - facebook.com facebook