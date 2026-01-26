Sfuggono all’inferno di Gaza il sistema li sposta da Ancona a Foggia | il caso al-Dahdouh
Dopo aver subito devastazioni nella Striscia di Gaza, alcuni sopravvissuti sono stati trasferiti da Ancona a Foggia, come parte delle operazioni di evacuazione. La vicenda al-Dahdouh evidenzia le difficoltà di garantire sicurezza e assistenza ai civili coinvolti in conflitti, anche lontano dai territori di origine. Un caso che mette in luce le complessità degli interventi umanitari e delle operazioni di emergenza in situazioni di crisi.
L’Ambasciata dei Diritti e la comunità scolastica di Ancona si mobilitano contro lo spostamento a Foggia dei parenti del noto giornalista di Al-Jazeera: "I bambini hanno già subito troppi traumi, restino qui" Hanno perso quasi tutto sotto le bombe nella Striscia di Gaza, sono sopravvissuti a una tragedia che ha fatto il giro del mondo e ad Ancona avevano finalmente ritrovato un briciolo di serenità. Eppure, per una famiglia di rifugiati palestinesi, il futuro è di nuovo un’incognita: il sistema di accoglienza nazionale ne ha disposto il trasferimento a Foggia, scatenando la mobilitazione di associazioni e della comunità scolastica locale.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondimenti su sfuggono inferno
Fuggiti dall’inferno di Gaza, ora rischiano il trasferimento in Puglia: appello per la famiglia di Wael al-Dahdouh
Dopo aver lasciato Gaza a causa dei bombardamenti, una famiglia rischia ora di essere trasferita in Puglia.
Da Ancona al Tirreno: al porto di Ancona il varo delle Pelikan Classe “A” per portare innovazione e sostenibilità
Dal porto di Ancona prende avvio un progetto italiano dedicato alla Blue Economy, con il varo delle Pelikan Classe “A”.
Ultime notizie su sfuggono inferno
Argomenti discussi: 28 anni dopo, il significato nascosto di Old Nick che cambia tutto il film.
”Chiara non ce l’ha fatta e siamo distrutte”, è con queste parole che un’amica di Chiara Costanzo, la ragazza milanese che era tra i dispersi nell’inferno del bar-discoteca di Crans-Montana, ha confermato la tragica notizia. Chiara è ora la quarta vittima itali - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.