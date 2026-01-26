Sfollati Fabbri tra propaganda e realtà

Nel dibattito sul futuro del Grattacielo e dei suoi abitanti, il consigliere comunale Fabio Anselmo di Civica Anselmo sottolinea l’importanza di distinguere tra propaganda e realtà. La discussione si concentra sulle sfide e le opportunità legate alla riqualificazione dell’edificio, evidenziando come le percezioni possano divergere dai fatti concreti. Un’analisi necessaria per comprendere meglio le reali prospettive di questa area urbana.

Nell’aspro dibattito sul futuro del Grattacielo e dei suoi abitanti interviene anche il consigliere comunale Fabio Anselmo (Civica Anselmo) evidenziando "la differenza tra propaganda e realtà ". Il ragionamento parte dall’immagine social del sindaco Alan Fabbri, "che si fa ritrarre mentre osserva il Po o mentre coccola simpatici animaletti. Lui è uno di noi, pensano i cittadini, che rifugge i tavoli tecnici ma che ama stare in mezzo alla gente. Piace per questo e lo capisco". Ma, si domanda Anselmo, "quale è la sua gente? Le centinaia di persone del Grattacielo che oggi si ritrovano per strada non sono la sua gente? Non meritano soccorso almeno tanto quanto gli animaletti con cui si fa ritrarre dai suoi social manager? Il 22 maggio 2023 si teneva un consiglio comunale dove veniva discussa e approvata una autorizzazione al rilascio di permesso a costruire in deroga per pubblica utilità per il grattacielo, per intervento di efficientamento energetico, miglioramento sismico e accessibilità da via Felisatti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

