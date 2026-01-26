Sfatata un’altra leggenda | il testosterone cala il desiderio sessuale cresce Negli uomini il picco è a 40 anni

Contrariamente a quanto si pensa, il desiderio sessuale negli uomini non diminuisce con l’età, anche se i livelli di testosterone tendono a calare. In realtà, il picco di libido si verifica intorno ai 40 anni, sfatando la convinzione che il desiderio sia più forte in giovane età. Questa comprensione permette di affrontare con più consapevolezza le variazioni naturali legate all’età e di evitare falsi miti sul tema.

Per decenni, si è ritenuto che il desiderio sessuale raggiunga l’apice a vent’anni, quando il testosterone è al massimo. Poi, inevitabilmente, arriva il declino. Un recente studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports da ricercatori dell’ Università di Tartu in Estonia ribalta questa certezza. Analizzando i dati di 67.334 adulti tra i 20 e gli 84 anni, la ricerca rivela che il desiderio sessuale maschile continua a crescere fino ai quarant’anni, raggiungendo il picco proprio nella mezza età. È una scoperta che incrina una convinzione consolidata e apre a una domanda inedita nella ricerca scientifica sulla libido: se il testosterone inizia a diminuire dai trent’anni in poi, perché il desiderio sessuale cresce? Il picco a quarant’anni e la differenza tra uomini e donne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

