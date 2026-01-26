Settimana nazionale dei lasciti Aism

La Settimana Nazionale dei Lasciti AISM è un’occasione per approfondire il ruolo dei testamenti solidali nel sostenere la ricerca e i servizi dedicati alle persone con sclerosi multipla. Durante questa settimana si intende promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza dei lasciti, strumenti fondamentali per garantire continuità e sostegno nel tempo a chi affronta questa condizione.

Torna la settimana nazionale dei lasciti AISM. Una settimana dedicata alla sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dei lasciti solidali, uno strumento prezioso per garantire servizi essenziali, sostenere la ricerca scientifica e migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi. Aperitivi solidali per sostenere l'Aism. Gli aperitivi solidali organizzati dalla Caffetteria del Centro in via Mazzini combinano musica, buon cibo e solidarietà. Dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026 torna la Settimana nazionale dei lasciti testamentari di Aism - Associazione Italiana Sclerosi Multipla, appuntamento dedicato da oltre vent'anni all'informazione. Dal 26 gennaio al 1 febbraio incontri in tutta Italia. Oltre 144mila i malati.

