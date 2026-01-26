L’Italia femminile si impone con un largo punteggio di 24-12 contro la Croazia all’esordio dell’Europeo a Madeira. Le azzurre hanno mostrato un attacco efficace, con cinque reti di Cocchiere, ma ancora in fase di consolidamento difensiva. La partita ha rappresentato un primo passo importante nel torneo, evidenziando margini di miglioramento e la determinazione della squadra.

E’ cominciato l’Europeo delle goleade. A Funchal, nella prima giornata del torneo donne, il Setterosa doppia la Croazia: 24-12 con cinque gol di Cocchiere e quattro di Ranalli, poco più di un allenamento e due tempi a testa tra i pali per Condorelli e Santapaola. Quando i nostri centroboa vengono serviti a dovere, non c'è partita. Ma le azzurre - quarte due anni fa a Eindhoven dietro a Olanda, Spagna e Grecia - non brillano in difesa, soprattutto in parità numerica. Sull’isola portoghese di Madeira, dove sarebbe logico organizzare un evento in estate (ma conosciamo le menti creative di European Aquatics), per giunta in un Paese che non vanta tradizioni pallanuotistiche, si registra il prezioso rientro in Nazionale di Tabani e Marletta e il debutto in una grande manifestazione internazionale per Bacelle (la più giovane del gruppo con i suoi 18 anni) e Papi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Setterosa, prima goleada nell'Europeo: 24-12 alla Croazia

