Seth Rollins commenta il controverso Hell in a Cell con Bray Wyatt | L’unico rimpianto è non aver potuto ricevere l’opportunità di rifarci

Seth Rollins ha commentato il controverso incontro Hell in a Cell con Bray Wyatt, affermando che l’unico rammarico è di non aver avuto un’altra possibilità di riscatto. Nel frattempo, sia Rollins che Becky Lynch sono impegnati nella promozione di diversi eventi, tra cui WWE Unreal, partecipando a interviste e incontri con i media.

Seth Rollins e Becky Lynch hanno fatto il giro dei media per promuovere i loro vari eventi, tra cui WWE Unreal. Durante un’intervista con Robbie Fox, Rollins ha parlato di un momento che avrebbe voluto fosse stato ripreso dalle telecamere di Unreal. L’ Hell in a Cell di Rollins con Bray Wyatt del 2019 è stato oggetto di numerose critiche quando ha avuto luogo. Non hanno mai avuto davvero la possibilità di rimediare, e Rollins ne ha parlato a cuore aperto. “Oh, vorrei che fossero stati lì per l’ Hell in a Cell con Bray Wyatt. Vorrei che fossero stati lì per tutto il weekend, così avrebbero potuto vedere davvero cosa è successo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Seth Rollins ha recentemente dichiarato che Kevin Owens desidera formare un tag team con lui.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Seth Rollins spiega quanto sia cambiato oggi il business del wrestling in WWENel frattempo, Rollins ha rilasciato una lunga intervista a ´Men´s Health´ in cui ha parlato di quanto sia cambiato il mondo del wrestling professionistico negli ultimi anni. In particolare, l´ex ... worldwrestling.it

La superstar della WWE Seth Rollins commenta la sua brillante idea di stileL´ex membro di ´The Shield´ ha dimostrato di poter ancora essere un pilastro nella più prestigiosa federazione di wrestling del mondo, motivo per cui Triple H ha deciso di premiare il suo impegno ... worldwrestling.it

Seth Rollins ha raccontato di odiare questi Ladder Match così caotici e confusionari, prendendo come riferimento quello che si è tenuto nel 2025. “Chris Park era il producer di quel match, abbiamo grandi producer, ma io odio i Money in the Bank. Li odio. Da p - facebook.com facebook