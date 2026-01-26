Sesta edizione per LaClaque Poetry Slam la gara di poesia a giudizio popolare

Sabato 31 gennaio torna LaClaque Poetry Slam, giunto alla sua sesta edizione. La competizione di poesia performativa coinvolge il pubblico nel giudizio, offrendo un momento di confronto e valorizzazione della poesia orale. Un appuntamento che si rinnova, confermando l’interesse per questa forma espressiva e per la scena culturale locale.

Al via sabato 31 gennaio la sesta edizione del LaClaque Poetry Slam, gara di poesia performativa a giudizio popolare. In ciascuna delle quattro serate (una al mese da gennaio ad aprile) si affronteranno sei performer selezionati dal collettivo Genova Slam, tra i numerosissimi candidati. Ciascuno di loro avrà tre minuti a disposizione per interpretare un testo scritto di proprio pugno e ingraziarsi i favori della giuria popolare, conquistando l’accesso alla fase finale. Nato negli anni '80 negli stati uniti, il poetry slam è una forma di spettacolo che si propone di ridefinire il rapporto tra pubblico e poesia.🔗 Leggi su Genovatoday.it

La slam poetry è una forma di poesia performativa che prende vita sul palco, rompendo gli schemi della poesia tradizionale.

