sesta commissione insediata e avviata la programmazione

Oggi si è insediata ufficialmente la Sesta Commissione, incaricata di occuparsi di agricoltura, foreste, attività produttive, risorse naturali, aree interne, minoranze linguistiche, sport e politiche giovanili. Con l’avvio dei lavori, la commissione inizia a definire la propria programmazione per affrontare le tematiche di competenza, contribuendo alla discussione e allo sviluppo di politiche settoriali a livello nazionale.

Si è insediata oggi la Sesta Commissione "Agricoltura e foreste, attività produttive, consorzi di bonifica, risorse naturali, aree interne, minoranze linguistiche, sport e politiche giovanili". È l'ultimo organismo consiliare ad avviare i lavori nella giornata odierna. La seduta, presieduta da Elisabetta Santoianni, si è aperta con la lettura della nota del Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo. Nella comunicazione, Cirillo ha augurato buon lavoro ai commissari e ha richiamato il ruolo centrale della Commissione nel quadro istituzionale regionale.

Oggi si è insediata ufficialmente la Commissione Speciale di Vigilanza, organismo incaricato di monitorare l’attuazione delle riforme e il corretto funzionamento dell’attività amministrativa regionale.

È stato ufficialmente avviato l’iter congressuale del Partito Democratico in Irpinia, con l’insediamento della Commissione provinciale.

