Serie C Gold Award 2025 Prisco sfiora la vittoria | primo posto ad un fratello d’arte

Tempo di lettura: 2 minuti E’ stato uno scarto di appena 237 voti a regalare Christian Dimarco (1197 preferenze), difensore dell’ Aurora Pro Patria il primo posto nel sondaggio per l’assegnazione del premio “C Gold Award 2025”, riconoscimento nazionale promosso da Affidabile.org e riservato ai migliori calciatori della Serie C. Il fratello d’arte (Federico è perno dell’Inter e dell’Italia) ha preceduto Antonio Prisco, centrocampista del Benevento che ha racimolato 960 preferenze tra le 11mila complessive. Il classe 2004 non è ormai più una promessa quanto piuttosto una delle certezze di tutta la serie C ed al fianco dell’esperto Mattia Maita sta contribuendo in maniera decisiva all’attuale primo posto del Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

