Serie C Dierre travolge Svincolati Milazzo e si riscatta con un netto 95-58

La Dierre Basketball Reggio Calabria ha ottenuto una vittoria convincente contro Svincolati Milazzo nella Serie C, con il risultato di 95-58. La partita, decisa già nei primi minuti, ha evidenziato il dominio della squadra di casa, che ha saputo imporre il proprio ritmo e consolidare il risultato nel corso dell'incontro. Questo successo rappresenta un importante passo avanti nel campionato, offrendo motivazioni positive per le prossime sfide.

Una partita a senso unico, decisa sin dai primi dieci minuti di gioco. La Dierre Basketball Reggio Calabria ha letteralmente travolto la Svincolati Academy, imponendosi con un netto 95-58 e vendicando così la sconfitta patita nella gara di andata. Un riscatto completo, costruito con.

