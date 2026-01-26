Serie A Women Juventus-Parma 3-0 Tris d’autore | gol e highlights

La partita tra Juventus Women e Parma si è conclusa con un risultato di 3-0, confermando la forza e la determinazione della squadra torinese. La Juventus ha dimostrato un buon livello di gioco, mantenendo il controllo e assicurandosi i tre punti senza subire reti. Un successo che rafforza la posizione in classifica e riflette la crescita del team nel campionato di Serie A Women.

La Juventus Women riparte esattamente da dove aveva lasciato: dominio del gioco, mentalità vincente e tre punti messi in cassaforte senza concedere reti. Allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella, la squadra di Massimiliano Canzi supera il Parma per 3-0 inaugurando la nuova stagione di Serie A Femminile con una prova solida, matura e ricca di segnali positivi. L'approccio è subito quello giusto. Le bianconere prendono campo, palleggiano con personalità e sfiorano il vantaggio già nelle prime battute con Carbonell, il cui cross dalla sinistra si trasforma in una parabola insidiosa che bacia la traversa.

