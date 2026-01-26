Serata di festa conregalo | donata dalla ditta Giaccaglia una fornitura di felpe al personale della Croce Gialla

La Croce Gialla di Ancona ha celebrato una serata speciale grazie alla donazione della ditta Giaccaglia, che ha fornito felpe invernali al suo personale. Questo gesto rafforza il senso di comunità e supporto reciproco tra volontari e operatori sanitari, garantendo loro maggiore comfort durante i servizi quotidiani. La consegna si inserisce in un momento di convivialità e riconoscimento del lavoro svolto con dedizione.

ANCONA – Serata di festa nei locali della Croce Gialla di Ancona, dove la ditta Giaccaglia ha consegnato una fornitura di felpe invernali per il personale che ogni giorno effettua il servizio sia sulle ambulanze che sui taxi sanitari. A fare gli onori di casa Francesco Giovagnoli, comandante delle compagnie; presente in sala anche Gabriele Giaccaglia, titolare della ditta termoidraulica specializzata sia nel settore termico che in quello della refrigerazione in generale. «Volevamo dare un aiuto alla Croce Gialla – spiega - un qualcosa che potesse essere utilizzato tutti i giorni dal personale per tale motivo ci sono state consigliate le felpe materiale di consumo particolarmente gradito.

